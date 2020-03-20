На территории Черновицкой области находится 1,5 тысячи человек, которые в течение последних двух недель вернулись из стран, где активно распространялся коронавирус.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

Осачук отметил, что поручение Черновицкой ОГА выполнили все, за исключением города Черновцы.

– Уже в настоящее время наше поручение выполнили все, за исключением города Черновцы... Сегодня мы говорим о том, что в населенных пунктах Черновицкой области зафиксировано 1,5 тысячи людей, подпадающих под указанную категорию, - рассказал он.

В данный момент отсутствуют сведения обо всех граждан, которые вернулись на территорию области из-за границы. В частности, Черновицкий горсовет не подал соответствующий список. При этом все таки граждане являются потенциальными переносчиками коронавируса.

– Установлено по меньшей мере 1500 человек на территории Черновицкой области, которые вернулись из-за границы, из стран, где бушует эта инфекция. Мы надеемся на солидарность жителей Черновцов, городской власти, чтобы они также присоединились к учету таких лиц, поскольку сведения из Черновцов пока отсутствуют. Каждое такое лицо может быть потенциально тем, кто переносит эту инфекцию. Просьба ко всем максимально изолироваться и оставаться дома, - сообщил Осадчук.

Напомним, прокуратура города Киева инициировала расследование по факту сокрытия частной клиникой информации о пациенте, заразившемся коронавирусом COVID-19.