Прокуратура города Киева инициировала расследование по факту сокрытия частной клиникой информации о пациенте, заразившемся коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевлянин по возвращении из Швейцарии сделал тест на коронавирус в одном из частных медицинских центров, и у него обнаружили COVID-19. Однако клиника не сообщила о положительном тесте в Министерство охраны здоровья и Центр общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и сообщила о результатах одна из немецких лабораторий.

«Прокуратура начала расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний)», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20 марта в столице проверились на коронавирус более 290 человек.

Напомним, сегодня, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.

В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.