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По состоянию на 20 марта в столице проверились на коронавирус более 290 человек
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сегодня, 20 марта.
– На сегодняшний день, хочу вас проинформировать, что протестирован на коронавирус 291 киевлянин, - сказал Виталий Кличко.
Кличко подчеркнул, что для того, чтобы не создавать ажиотаж, и исходя из имеющихся мощностей, в Киеве делают тесты на коронавирус исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания коронавирусом.
Напомним, сегодня, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.
В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.
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По состоянию на 20 марта в столице проверились на коронавирус более 290 человек
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сегодня, 20 марта.
– На сегодняшний день, хочу вас проинформировать, что протестирован на коронавирус 291 киевлянин, - сказал Виталий Кличко.
Кличко подчеркнул, что для того, чтобы не создавать ажиотаж, и исходя из имеющихся мощностей, в Киеве делают тесты на коронавирус исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания коронавирусом.
Напомним, сегодня, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.
В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.