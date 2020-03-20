По состоянию на 20 марта в столице проверились на коронавирус более 290 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга сегодня, 20 марта.

– На сегодняшний день, хочу вас проинформировать, что протестирован на коронавирус 291 киевлянин, - сказал Виталий Кличко.

Кличко подчеркнул, что для того, чтобы не создавать ажиотаж, и исходя из имеющихся мощностей, в Киеве делают тесты на коронавирус исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все признаки заболевания коронавирусом.

Напомним, сегодня, 20 марта, Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к народу и рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.

В частности, Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскимии перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.

Президент также рассказал, что в Черновцах зафиксирован первый случай, когда человек выздоровел от инфекции COVID-19.