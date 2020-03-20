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В Николаевской облгосадминистрации считают, что проблему переполненных маршруток нужно решать придерживаясь постановления Кабмина об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте до 10 человек.
Об этом сказал заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли сегодня, 20 марта, во время онлайн-брифинга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, пишут НикВести.
На вопрос о том, как решить ситуацию с переполненными маршрутками, Александр Трайтли ответил: «Придерживаться требований правительства».
— Я призываю всех граждан, с целью сохранения вашего здоровья и жизни, четко придерживаться требований, предусмотренных постановлением Кабмина — 10 людей в одном транспортном средстве. От этого зависит ваша жизнь и жизнь, здоровье ваших близких, - сказал Александр Трайтли.
Напомним, что 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.
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В Николаевской облгосадминистрации считают, что проблему переполненных маршруток нужно решать придерживаясь постановления Кабмина об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте до 10 человек.
Об этом сказал заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли сегодня, 20 марта, во время онлайн-брифинга о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, пишут НикВести.
На вопрос о том, как решить ситуацию с переполненными маршрутками, Александр Трайтли ответил: «Придерживаться требований правительства».
— Я призываю всех граждан, с целью сохранения вашего здоровья и жизни, четко придерживаться требований, предусмотренных постановлением Кабмина — 10 людей в одном транспортном средстве. От этого зависит ваша жизнь и жизнь, здоровье ваших близких, - сказал Александр Трайтли.
Напомним, что 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.