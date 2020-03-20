Десантники из Новороссийска провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве.

Об этом сообщил основатель ресурса The Defence Blog Дилан Малясов.

По его словам, около полуторатысячи российских десантников отрабатывали захват крупного военного аэродрома Кульбакино в Николаеве.

Дилан Малясов добавил, что в учениях было задействовано 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76.

Ранее сообщалось, что в Чите (Забайкальский край, Россия) военный вертолет Минобороны РФ случайно открыл огонь по жилому многоэтажному дому.