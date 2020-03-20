|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|05:54
|Заход солнца:
|18:05
|Температура завтра:
|+12 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:11
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Десантники из Новороссийска провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве.
Об этом сообщил основатель ресурса The Defence Blog Дилан Малясов.
По его словам, около полуторатысячи российских десантников отрабатывали захват крупного военного аэродрома Кульбакино в Николаеве.
Дилан Малясов добавил, что в учениях было задействовано 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76.
Ранее сообщалось, что в Чите (Забайкальский край, Россия) военный вертолет Минобороны РФ случайно открыл огонь по жилому многоэтажному дому.
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Десантники из Новороссийска провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кульбакино в Николаеве.
Об этом сообщил основатель ресурса The Defence Blog Дилан Малясов.
По его словам, около полуторатысячи российских десантников отрабатывали захват крупного военного аэродрома Кульбакино в Николаеве.
Дилан Малясов добавил, что в учениях было задействовано 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76.
Ранее сообщалось, что в Чите (Забайкальский край, Россия) военный вертолет Минобороны РФ случайно открыл огонь по жилому многоэтажному дому.