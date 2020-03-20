Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщается в телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

Премьер дал поручение председателям соответствующих администраций обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их течении.

Напомним, во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Также стало известно, что в городе организуют бесплатную доставку продуктов для пожилых людей и инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.

Также в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.