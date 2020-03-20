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Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщается в телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.
Премьер дал поручение председателям соответствующих администраций обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их течении.
Напомним, во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.
Ранее сообщалось, что сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Также стало известно, что в городе организуют бесплатную доставку продуктов для пожилых людей и инвалидов.
Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.
Также в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.
Напомним, в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.
Также известно, что управление здравоохранения Николаевского городского совета ожидает в течение трех недель, до 14 апреля, получить два новых аппарата искусственной вентиляции легких, стоимость которых составляет 1,6 миллиона гривен.
А медицинские учреждения Николаева на этой неделе получили 57 тысяч 190 защитных масок.
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Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Об этом сообщается в телеграм-канале премьер-министра Дениса Шмыгаля.
«Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.
Премьер дал поручение председателям соответствующих администраций обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Минздраву информацию об их течении.
Напомним, во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.
Ранее сообщалось, что сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.
Также стало известно, что в городе организуют бесплатную доставку продуктов для пожилых людей и инвалидов.
Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.
Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.
Также в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.
Напомним, в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.
Также известно, что управление здравоохранения Николаевского городского совета ожидает в течение трех недель, до 14 апреля, получить два новых аппарата искусственной вентиляции легких, стоимость которых составляет 1,6 миллиона гривен.
А медицинские учреждения Николаева на этой неделе получили 57 тысяч 190 защитных масок.