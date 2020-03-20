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В Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского горсовета.
Так, с 20 марта указанные маршруты будут разбиты на две составляющие.
Маршрут №1, который обслуживает ООО «ЕТАЛОНАВТО». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от завода «Океан» до междугородного автовокзала; с междугородного автовокзала до микрорайона Северный. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от завода «Океан» в микрорайон Северный.
Маршрут № 87, который обслуживает ЧП «Авто-Виола Плюс». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от улицы Оранжерейная до междугородного автовокзала; от междугородного автовокзала до микрорайона Северный. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от улицы Оранжерейной в микрорайон Северный.
Маршрут № 34, который обслуживает ООО «ПиК». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от улицы Казарского до улицы 6 Слободская; от улицы 6 Слободская до микрорайона Намыв. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от улицы Казарского в микрорайон Намыв.
Маршрут № 52, который обслуживает ООО «ПиК». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от улицы Большая Морская до междугородного автовокзала: от междугородного автовокзала на завод «Океан». В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от улицы Большая Морская к заводу «Океан».
Маршрут № 91, который обслуживает ООО «ПиК». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от Балабановки (кладбище) до междугородного автовокзала; от междугородного автовокзала в НУК им. адмирала Макарова (стадион). В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от Балабановкы (кладбище) в НУК им. адмирала Макарова (стадион).
Кроме того, с 20 марта маршруты №23 и №86 будут разбиты на две составляющие.
Маршрут № 23, который обслуживает ООО «Алан-Техно». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от Большой Коренихи в микрорайон Варваровка (Одесское шоссе) от микрорайона Варваровка (Одесское шоссе) до Центрального рынка. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от Большой Коренихи в Центральный рынка.
Маршрут № 86, который обслуживает ООО «Алан-Техно». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от Малой Коренихи в микрорайон Варваровка (Одесское шоссе), от микрорайона Варваровка (Одесское шоссе) до Центрального рынка. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от Малой Коренихи до Центрального рынка.
Напомним, в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.
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В Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.
Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского горсовета.
Так, с 20 марта указанные маршруты будут разбиты на две составляющие.
Маршрут №1, который обслуживает ООО «ЕТАЛОНАВТО». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от завода «Океан» до междугородного автовокзала; с междугородного автовокзала до микрорайона Северный. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от завода «Океан» в микрорайон Северный.
Маршрут № 87, который обслуживает ЧП «Авто-Виола Плюс». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от улицы Оранжерейная до междугородного автовокзала; от междугородного автовокзала до микрорайона Северный. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от улицы Оранжерейной в микрорайон Северный.
Маршрут № 34, который обслуживает ООО «ПиК». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от улицы Казарского до улицы 6 Слободская; от улицы 6 Слободская до микрорайона Намыв. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от улицы Казарского в микрорайон Намыв.
Маршрут № 52, который обслуживает ООО «ПиК». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от улицы Большая Морская до междугородного автовокзала: от междугородного автовокзала на завод «Океан». В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от улицы Большая Морская к заводу «Океан».
Маршрут № 91, который обслуживает ООО «ПиК». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от Балабановки (кладбище) до междугородного автовокзала; от междугородного автовокзала в НУК им. адмирала Макарова (стадион). В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от Балабановкы (кладбище) в НУК им. адмирала Макарова (стадион).
Кроме того, с 20 марта маршруты №23 и №86 будут разбиты на две составляющие.
Маршрут № 23, который обслуживает ООО «Алан-Техно». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от Большой Коренихи в микрорайон Варваровка (Одесское шоссе) от микрорайона Варваровка (Одесское шоссе) до Центрального рынка. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от Большой Коренихи в Центральный рынка.
Маршрут № 86, который обслуживает ООО «Алан-Техно». С 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.00 автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: от Малой Коренихи в микрорайон Варваровка (Одесское шоссе), от микрорайона Варваровка (Одесское шоссе) до Центрального рынка. В отрезок времени с 10.00 до 16.00 автобусы будут двигаться по обычному маршруту - от Малой Коренихи до Центрального рынка.
Напомним, в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.