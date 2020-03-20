В Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.

Об этом мэр Александр Сенкевич заявил сегодня, 20 марта, во время заседания сессии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

Как известно, 17 марта мэр Николаева Александр Сенкевич во исполнение решения Кабинета Министров Украины подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в городском транспорте.

Отмечается, что причин у перевозчиков не выходить на линию несколько. Городской голова рассказал, что водители боятся штрафов за перевозку более 10 пассажиров, но не могут обеспечить выполнение этого требования, так как были случаи нападения на водителей из-за отказа брать людей больше нормы.

Также данное ограничение привело к существенным убыткам для компаний перевозчиков.

— У нас на сегодняшний день около 200 единиц маршрутных такси не выходят на линию. Несколько причин. Первая: ограничение о 10 человек приводит к большим убыткам, они требуют компенсацию какую-то, а некоторые, не требуя компенсацию, просто отказываются ездить по таким правилам: у них ломается транспорт, болеют водители и так далее. Другие говорят, что переживают за свои места, так как людей, которые нападают на маршрутчиков становится всё больше и больше. Мы не можем возить по 10 человек, а полиция стоит штрафует на 17 000 гривен водителя, которые возят больше. Мы не можем это контролировать, мы не хотим платить 17 000, мы не можем это делать, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе в общественный транспорт будут допускаться люди только в медицинских масках.