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Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.
Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».
— Мы обращаемся к жителям с просьбой своевременно платить за потребленные услуги. В современном мире не обязательно идти в банк, чтобы оплатить счета, все больше людей пользуются онлайн-сервисами. На нашем сайте функционирует личный кабинет потребителя, работает мобильное приложение Viber-bot с возможностями оплаты, — говорится в сообщении.
Также на предприятии призвали молодежь помочь пожилым людям оплатить потребленные услуги, поскольку именно они входят в группу риска заражения вирусом COVID-19.
— От оплаты каждого потребителя зависит бесперебойная работа предприятия. Сейчас сумма задолженности составляет 101 млиллион гривен. Мы понимаем, что карантин внес свои коррективы в привычную жизнь каждого гражданина, но просим быть ответственными, призываем всех не создавать себе накопление долгов. Оплата за водоснабжение и водоотведение это всего 5-7% от общей суммы за коммунальные услуги, — обратились к горожанам сотрудники КП.
Отмечается, что на период карантина не будут применяться штрафные санкции за несвоевременную оплату, также приостановленаработа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.
Напомним, в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.
Также известно, что управление здравоохранения Николаевского городского совета ожидает в течение трех недель, до 14 апреля, получить два новых аппарата искусственной вентиляции легких, стоимость которых составляет 1,6 миллиона гривен.
А медицинские учреждения Николаева на этой неделе получили 57 тысяч 190 защитных масок.
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Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.
Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».
— Мы обращаемся к жителям с просьбой своевременно платить за потребленные услуги. В современном мире не обязательно идти в банк, чтобы оплатить счета, все больше людей пользуются онлайн-сервисами. На нашем сайте функционирует личный кабинет потребителя, работает мобильное приложение Viber-bot с возможностями оплаты, — говорится в сообщении.
Также на предприятии призвали молодежь помочь пожилым людям оплатить потребленные услуги, поскольку именно они входят в группу риска заражения вирусом COVID-19.
— От оплаты каждого потребителя зависит бесперебойная работа предприятия. Сейчас сумма задолженности составляет 101 млиллион гривен. Мы понимаем, что карантин внес свои коррективы в привычную жизнь каждого гражданина, но просим быть ответственными, призываем всех не создавать себе накопление долгов. Оплата за водоснабжение и водоотведение это всего 5-7% от общей суммы за коммунальные услуги, — обратились к горожанам сотрудники КП.
Отмечается, что на период карантина не будут применяться штрафные санкции за несвоевременную оплату, также приостановленаработа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.
Напомним, в Николаеве сегодня около 200 единиц маршрутных такси не вышли на маршруты из-за возможных штрафов за перевозку больше 10 пассажиров, убытков предприятий и угрозам самим водителям.
Также известно, что управление здравоохранения Николаевского городского совета ожидает в течение трех недель, до 14 апреля, получить два новых аппарата искусственной вентиляции легких, стоимость которых составляет 1,6 миллиона гривен.
А медицинские учреждения Николаева на этой неделе получили 57 тысяч 190 защитных масок.