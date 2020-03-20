Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».

— Мы обращаемся к жителям с просьбой своевременно платить за потребленные услуги. В современном мире не обязательно идти в банк, чтобы оплатить счета, все больше людей пользуются онлайн-сервисами. На нашем сайте функционирует личный кабинет потребителя, работает мобильное приложение Viber-bot с возможностями оплаты, — говорится в сообщении.

Также на предприятии призвали молодежь помочь пожилым людям оплатить потребленные услуги, поскольку именно они входят в группу риска заражения вирусом COVID-19.

— От оплаты каждого потребителя зависит бесперебойная работа предприятия. Сейчас сумма задолженности составляет 101 млиллион гривен. Мы понимаем, что карантин внес свои коррективы в привычную жизнь каждого гражданина, но просим быть ответственными, призываем всех не создавать себе накопление долгов. Оплата за водоснабжение и водоотведение это всего 5-7% от общей суммы за коммунальные услуги, — обратились к горожанам сотрудники КП.

Отмечается, что на период карантина не будут применяться штрафные санкции за несвоевременную оплату, также приостановленаработа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.