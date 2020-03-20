Управление здравоохранения Николаевского городского совета ожидает в течение трех недель, до 14 апреля, получить два новых аппарата искусственной вентиляции легких, стоимость которых составляет 1,6 миллиона гривен.

Об этом сегодня, 20 марта, во время сессии Николаевского городского совета сообщила начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай, передают НикВести.

— В прошлом году у нас были обновлены реанимационные отделения, были закуплены 16 новых аппаратов искусственной вентиляции легких, в том числе 5 аппаратов эксперт-класса. На сегодняшний день на 48 реанимационных кроватях обеспеченность составляет 59 аппаратов искусственной вентиляции легких и плюс 2, которые мы приобретаем. Будет 61. Но на сегодня в наличии аппаратов искусственной вентиляции на рынке Украине очень ограниченное количество. То, что мы смогли взять - это два аппарата. Но у нас есть резерв. Их просто сейчас купить негде. Нам сказали, что 40 аппаратов завозили в Украину те поставщики, с которыми наши лечебные заведения работали в прошлом году. Они все были перенаправлены в Италию, потому что там дали двойную цену. Это со слов представителей фирм. Сегодня мы нашли только два аппарата, которые будут поставлены в такой короткий период, - сказала Ирина Шамрай.