В Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта, во время онлайн-брифинга заместителя главы Николаевской ОГА Александра Трайтли о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции, пишут НикВести.

На вопрос о том, что делать в ситуации, когда в аптеках города и области отсутствуют маски и антисептики, Александр Трайтли сослался на слова президента Владимира Зеленского, который рассказал, что в ближайшее время из Китая будут поставлены тесты на коронавирус, защитные маски и дезинфекторы.

— Как вы знаете, сегодня президент обратился к народу по этому вопросу. Он подчеркнул, что государство прилагает значительные условия. Он сказал, что около 10 миллионов масок отправят во все аптеки Украины. Также будут отправлены антисептики и другие дезинфицирующие средства, - сказал Александр Трайтли.

Напомним, что Владимир Зеленский обратился к мэрам городом и главам облгосадминистраций с призывом осознать свою персональную ответственность за решение проблем с пассажирскими перевозками, возникшими в связи с ограничениями, введенными с целью противодействия распространению коронавируса COVID-19.