Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил, что на фоне новых вызовов украинцы должны объединиться и поддержать друг друга. По его словам, в особой поддержки сегодня нуждаются работники медицинских учреждений, которые фактически находятся на передовой борьбы с коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко сообщил, что партийные структуры в регионах уже начали волонтерскую деятельность — доставку продуктов и лекарств пожилым людям, которым особенно опасно выходить из дома.

«Мой благотворительный фонд изменил приоритеты и закупает медицинское оборудование и медикаменты, средства защиты. Прошу всех очень ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью родных и близких, родителей или детей», — призвал Петр Порошенко.

Экс-президент отметил профессионализм главного санитарного врача Виктора Ляшко.

«Я не медик. Тем более знахарь. У меня нет чудодейственных рецептов. Поэтому не собираюсь подменять собой главного санитарного врача. Тем более, что он, по правде говоря, один из немногих в этой власти, кого можно назвать профессиональным. Врачи сегодня — такие же наши защитники, как и армия. И мы в них так же верим, как в солдат», — подчеркнул Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что жена пятого Президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина передала Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи первые два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже работают в отделении интенсивной терапии. Остальные аппараты передадут в больницу в течение недели.