Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение на территории Черновицкой области из-за распространения коронавируса.

Об этом он заявил в Facebook.

— Обратился к президенту Украины, секретарю СНБО, премьер-министру Украины с просьбой ввести на территории Черновицкой области и, соответственно, города Черновцы чрезвычайное положение. Надеюсь, что оно будет принято. Чем быстрее, тем лучше, — сказал Алексей Каспрук.

Алексей Каспрук подчеркнул, что количество инфицированных и количество людей с подозрением на коронавирус будет расти.

— На тех людей, которые не понимают, которые безответственные, надо действовать в их сторону гораздо жестче, — пояснил Алексей Каспрук.

Согласно последним данным, в Украине зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом COVID-19. За последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 человек в Черновицкой области, по одному в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.

От осложнений, вызванных инфекцией, умерли три человека. Один пациент уже выздоровел.