|Скорость ветра:
|1.8 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца:
|18:12
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение на территории Черновицкой области из-за распространения коронавируса.
Об этом он заявил в Facebook.
— Обратился к президенту Украины, секретарю СНБО, премьер-министру Украины с просьбой ввести на территории Черновицкой области и, соответственно, города Черновцы чрезвычайное положение. Надеюсь, что оно будет принято. Чем быстрее, тем лучше, — сказал Алексей Каспрук.
Алексей Каспрук подчеркнул, что количество инфицированных и количество людей с подозрением на коронавирус будет расти.
— На тех людей, которые не понимают, которые безответственные, надо действовать в их сторону гораздо жестче, — пояснил Алексей Каспрук.
Согласно последним данным, в Украине зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом COVID-19. За последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 человек в Черновицкой области, по одному в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.
От осложнений, вызванных инфекцией, умерли три человека. Один пациент уже выздоровел.
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Мэр Черновцов Алексей Каспрук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ввести чрезвычайное положение на территории Черновицкой области из-за распространения коронавируса.
Об этом он заявил в Facebook.
— Обратился к президенту Украины, секретарю СНБО, премьер-министру Украины с просьбой ввести на территории Черновицкой области и, соответственно, города Черновцы чрезвычайное положение. Надеюсь, что оно будет принято. Чем быстрее, тем лучше, — сказал Алексей Каспрук.
Алексей Каспрук подчеркнул, что количество инфицированных и количество людей с подозрением на коронавирус будет расти.
— На тех людей, которые не понимают, которые безответственные, надо действовать в их сторону гораздо жестче, — пояснил Алексей Каспрук.
Согласно последним данным, в Украине зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом COVID-19. За последние 24 часа коронавирусную инфекцию подтвердили у 10 человек в Черновицкой области, по одному в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Тернопольской и Харьковской областях.
От осложнений, вызванных инфекцией, умерли три человека. Один пациент уже выздоровел.