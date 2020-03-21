В Киеве существует максимальный риск заражения коронавирусом по сравнению с другими городами Украины.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает Укринформ.

— Концентрация людей в городе Киеве самая большая. Город Киев это центральные авиационные ворота страны. И большое количество людей, которые приезжают, идут транзитом через город Киев. И вероятность заражения в городе Киеве максимальная, — сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что очень важно с пониманием относится к той ситуации, которая сложилась на данный момент.

— Многие критикуют то, что метро закрыто, многие абсолютно не прислушиваются к рекомендациям не пользоваться общественным транспортом по возможности, и не выезжать в город. Очень важно не проспать этот момент, который проспали европейцы, и та же Италия, и та же Испания. На сегодняшний день, ситуация там вышла из под контроля, — сказал Виталий Кличко.

Также он отметил, что в следующие дни, если случаи заражения коронавирусом в Киеве будут увеличиваться, то в столице будут вводить жесткие меры в отношении передвижения городом.

В Украине уже подтвержден 41 случай Covid-19.