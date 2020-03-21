Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.

Об этом он заявил во время прямого эфира в Facebook

Об этом он заявил в Facebook.

— Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока,— заявил Алексей Каспрук.

Мэр Черновцов рассказал, что с понедельника также будет приостановлено строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.

Также Алексей Каспрук пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, мэр Черновцов призвал президента ввести в Украине чрезвычайное положение.