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Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.
Об этом он заявил во время прямого эфира в Facebook
Об этом он заявил в Facebook.
— Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока,— заявил Алексей Каспрук.
Мэр Черновцов рассказал, что с понедельника также будет приостановлено строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.
Также Алексей Каспрук пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.
Напомним, мэр Черновцов призвал президента ввести в Украине чрезвычайное положение.
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Мэр Черновцов Алексей Каспрук запретил детям до 14 лет выходить из дома без сопровождения родителей.
Об этом он заявил во время прямого эфира в Facebook
Об этом он заявил в Facebook.
— Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Ребенок должен выходить из дома только с важной целью. Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока,— заявил Алексей Каспрук.
Мэр Черновцов рассказал, что с понедельника также будет приостановлено строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.
Также Алексей Каспрук пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.
Напомним, мэр Черновцов призвал президента ввести в Украине чрезвычайное положение.