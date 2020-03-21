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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Свобода слова Савика Шустера».
– Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам, — сказал он.
Ляшко заверил, что превентивные меры «позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться».
– По статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% из тех людей, которые заболели коронавирусной болезнью, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им нужно предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь, — добавил он.
Напомним, вечером 20 марта Минздрав сообщил о еще двух случаях инфицирования коронавирусом — теперь всего в Украине их 41.
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Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Свобода слова Савика Шустера».
– Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно, чтобы усилить медиков, студентов 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине, и мы будем принимать меры для того, чтобы привлечь их на помощь врачам, — сказал он.
Ляшко заверил, что превентивные меры «позволят обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться».
– По статистике, которая есть сегодня в Италии и Испании, примерно 5-7% из тех людей, которые заболели коронавирусной болезнью, будут попадать в реанимационные отделения, отделения интенсивной терапии, где им нужно предоставлять высококвалифицированную профессиональную медицинскую помощь, — добавил он.
Напомним, вечером 20 марта Минздрав сообщил о еще двух случаях инфицирования коронавирусом — теперь всего в Украине их 41.