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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы были зафиксированы недалеко от Широкино, вблизи Марьинки, рядом с Новотроицким, Красногоровкой, вблизи Крымского, Луганского, в районе населенного пункта Хутор Вольный, вблизи Новгородского, рядом с Новотошковским.
С начала суток 21 марта боевики 2 раза обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Красногоровка и неподалеку Новгородского.
Напомним, ранее вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
Так, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы были зафиксированы недалеко от Широкино, вблизи Марьинки, рядом с Новотроицким, Красногоровкой, вблизи Крымского, Луганского, в районе населенного пункта Хутор Вольный, вблизи Новгородского, рядом с Новотошковским.
С начала суток 21 марта боевики 2 раза обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Красногоровка и неподалеку Новгородского.
Напомним, ранее вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.