Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были зафиксированы недалеко от Широкино, вблизи Марьинки, рядом с Новотроицким, Красногоровкой, вблизи Крымского, Луганского, в районе населенного пункта Хутор Вольный, вблизи Новгородского, рядом с Новотошковским.

С начала суток 21 марта боевики 2 раза обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Красногоровка и неподалеку Новгородского.

Напомним, ранее вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.