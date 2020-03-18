В течение суток, 17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» были зафиксированы 6 обстрелов: дважды вблизи Павлополя - из 82-мм минометов боевики выпустили 5 мин, стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку от населенного пункта Березовое - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм выпустили 18 мин; неподалеку от Широкино - из 82-мм минометов - 5 мин; рядом с Славным - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреливали позиции ВСУ 4 раза, дважды в районе населенного пункта Новолуганское - из 82-мм минометов - 5 мин, а также из противотанкового ракетного комплекса; рядом с Орехово - из минометов калибра 82 мм боевики выпустили 5 мин; неподалеку от Новотошковского - из 82-мм минометов выпустили 15 мин.

Дважды открывался огонь на участках разведения №3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Вчера, 17 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащие Объединенных сил получили ранения.