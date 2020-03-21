Об этом говорится в его видеообращении.

По его словам, количество больных будет расти и необходимо усилить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.

– Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом, — заявил Каспрук.

В Черновицкой области за сутки 20 марта зафиксировали 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Напомним, вечером 20 марта Минздрав сообщил о еще двух случаях инфицирования коронавирусом — теперь всего в Украине их 41.