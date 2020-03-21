|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|05:52
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+6 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:57
|Заход солнца:
|18:12
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Об этом говорится в его видеообращении.
По его словам, количество больных будет расти и необходимо усилить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.
– Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом, — заявил Каспрук.
В Черновицкой области за сутки 20 марта зафиксировали 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Напомним, вечером 20 марта Минздрав сообщил о еще двух случаях инфицирования коронавирусом — теперь всего в Украине их 41.
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Об этом говорится в его видеообращении.
По его словам, количество больных будет расти и необходимо усилить меры контроля над ситуацией, что позволит сделать введение чрезвычайного положения.
– Убежден, что именно введение чрезвычайного положения позволит мобилизовать ресурсы государства, региональных властей, предприятий, учреждений и организаций на борьбу с коронавирусом, — заявил Каспрук.
В Черновицкой области за сутки 20 марта зафиксировали 10 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Напомним, вечером 20 марта Минздрав сообщил о еще двух случаях инфицирования коронавирусом — теперь всего в Украине их 41.