Об этом сообщали в КПВВ «Майорское», передает Громадське.

Со стороны временно оккупированной территории через блокпост боевиков за первые несколько часов работы КПВВ прошел один человек. Он сказал hromadske, что «ДНР» продолжает пропускать, но только тех, кто пересекает КПВВ пешком. Пропускать автотранспорт полностью прекратили.

Как сообщил помощник начальника Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев в сторону неподконтрольной территории прошли 11 человек, однако неизвестно, пропустили ли их на временно оккупированную территорию.

Между КПВВ и крайними позициями украинских военных продолжает курсировать автобус, который перевозит по несколько человек.

С украинской стороны на КПВВ продолжают действовать временные ограничения: со стороны боевиков пропускают только тех, кто зарегистрирован на подконтрольной территории, со стороны контролируемой территории пересечь линию разграничения могут только те, кто зарегистрирован на неподконтрольной части Донбасса.

Вместе с тем, пропуск через КПВВ «Станица Луганская» осуществляется в штатном режиме. СМИ боевиков сообщают, что самопровозглашенная власть «ЛНР» тоже намерена прекратить пропускать людей, но сделает это позже.

Напомним, за прошедшие сутки 20 марта боевики так называемых «ЛНР» и «ДНР» 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего 4 украинских военных получили ранения.