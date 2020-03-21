Глава Николаевской ОГА Александр Стадник объяснил, почему он отсутствовал больше двух недель на рабочем тем, что был вынужден решать более серьезные проблемы, связанные с коронавирусом, в Киеве.

Об этом он заявил сегодня, 21 марта, в ходе брифинга в Николаевской ОГА, передает корреспондент НикВести.

Отметим, что последнее распоряжение глава ОГА подписал еще в пятницу, 6 марта. В тот же день губернатор был замечен на поздравлении женщин праздника 8 марта.

В ходе его отсутствия брифинги в режиме онлайн проводил заместитель губернатора Александр Трайтли, который ранее заявлял, что Стадник находится на работе, а 18 марта он «инспектировал» Южно-Украинскую атомную электростанцию.

В свою очередь, Александр Стадник подчеркнул, что нецелесообразно главе ОГА проводить брифинги о ситуации с вирусной инфекцией в Николаеве, потому как для этого существуют профильные органы.

— Поверьте, никто никогда на неделю, на две не пропадает. Все готовы к первому случаю. То, что не проводим какие-то брифинги – считаем, что нужно дать городу и области то, что уже сделано и как подготовлено, как мы будем действовать, в случае подтверждения на заболевание. Мое отсутствие – это исключительно дела, которые являются очень важными. Есть вопросы, которые касаются всей страны. И все решения, которые принимаются на СНБО, есть важными. Вся информация собирается и анализируется в одном алгоритме. Нет видеороликов и комментариев, которые касаются о безопасности людей по вирусу, потому что считаем, что информация должна быть одинаковой, с подтвержденными цифрами. Это временно, мы это пройдем, – рассказал Александр Стадник.

Напомним, Николаевская облгосадминистрация выделила больше 5 миллионов гривен из резервного фонда на нужды двух областных больниц для борьбы с коронавирусом.

Ранее глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко возмутилась тем, что Николаевская ОГА уже месяц не может выделить дополнительные деньги, которые планируют потратить на профилактику борьбы с коронавирусом.

Позже депутат Николаевского областного совета Андрей Закусилов упрекнул управление здравоохранения в том, что руководство облгосадминистрации месяцами не может согласовать выделение денег на профилактику борьбы с коронавирусом, в то время как в Китае за несколько дней построили больницу.

Также стало известно, что в течение недели Виктория Москаленко планирует созвать внеочередную сессию для выделения из резервного фонда средств на мероприятия по противодействия коронавирусу.