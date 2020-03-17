Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко планирует в течение недели созвать внеочередную сессию для выделения из резервного фонда средств на мероприятия по противодействия коронавирусу.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Виктория Москаленко заявила, что депутатский корпус областного совета ожидает ответа от областной государственной администрации, глава которой Александр Стадник около месяца находится в Киеве.

– Я буду вынуждена созвать внеочередную сессию в закрытом режиме. Мы должны услышать от ОГА, используется резервный фонд, подписаны ли договора с поставщиками, хотя бы для понимания. Поставщики готовы, давайте получим хотя бы 10. Необходимо собраться всем ветвям власти, без брифингов. Я звонила в приемную Стадника, его по-прежнему нет на месте, он в Киеве, предложила его заместителю. Мы как депутаты готовы собраться и в срочном порядке принять эти решения, - сообщила Виктория Москаленко.

Глава облсовета отметила, что ОГА – ответственный орган в данной ситуации, который должен понимать, какое количество средств необходимо выделить из резервного фонда или остатков бюджета для покупки техники в областные медучреждения.

– Областная государственная администрация — это представительство президента в области. Я бы, кстати, рекомендовала переименовать, переименовали ведь Офис Президента Зеленского, надо и здесь, чтобы люди понимали, кто, за что отвечает. Если сегодня нам говорят, что представительство президента, что облздрав – все нормально, окей. Говорим тогда людям: «Успокойтесь». Пусть делают то, что зависит от них – придерживаются гигиены и уменьшают социальный контакт, - сказала она.

Виктория Москаленко считает, что Николаевская область совершенно не готова к возможной вспышке на ее территории из-за отсутствия жизненно необходимых аппаратов искусственной вентиляции.

– Я говорила и говорю, что мы не готовы, потому что мы прекрасно понимаем, что нам необходимо, когда у человека коронавирус, когда его нужно спасти. Необходимы аппараты искусственной вентиляции. Италия направила все резервные фонды на их приобретение. Сегодня после всех этих совещаний в областной инфекционке по-прежнему два аппарата 2009 года, то есть, в случае, если в области пойдет вирус, мы спасем двух человек, - подчеркнула чиновница.

Также она рассказала, что обратилась к главному врачу БСМП Александру Демьянову, интересуясь, сможет ли больница предоставить аппараты искусственной вентиляции, в случае необходимости. На что получила отказ, поскольку помимо инфекционного заболевания COVID-19, в БСМП привозят пациентов, которым также нужна данная техника.

– Я спрашивала об этом у главврача БСМП и ответил, что у него есть 8, но ни одного он не даст. У него люди после ДТП, после травм, инфарктов, инсультов и им тоже нужны эти аппараты. Одесса купила 30, Днепр – 33, мы с вами что, самые умные, что нам 2 аппарата хватит? Я разговаривала с заместителем губернатора господином Бычковым, просила начать что-то делать, у нас есть 20 миллионов в резервном фонде. Два месяца какие-то разговорчики. Вся Украина закупила, а Николаевская область пасет задних, - сказала Виктория Москаленко.

Как стало известно, Николаевская облгосадминистрация выделила больше 5 миллионов гривен из резервного фонда на нужды двух областных больниц для борьбы с коронавирусом.

Ранее заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Александр Трайтли заявил, что не видит угрозы коронавируса в области, так как ситуация с заболеванием контролируемая, но ОГА будет просить 500 тестов для определения вируса.

Также в Николаевской ОГА заявили, что борются с коронавирусом «реальными делами», а мэр Киева и Одесская ОГА делают «политические заявления».

Напомним, ранее глава бюджетной комиссии Николаевского областного совета Федор Барна выступил против выделения из бюджета области дополнительных денег на мероприятия по противодействию коронавирусу.

В свою очередь, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко возмутилась тем, что Николаевская ОГА уже месяц не может выделить дополнительные деньги, которые планируют потратить на профилактику борьбы с коронавирусом.

Позже депутат Николаевского областного совета Андрей Закусилов упрекнул управление здравоохранения в том, что руководство облгосадминистрации месяцами не может согласовать выделение денег на профилактику борьбы с коронавирусом, в то время как в Китае за несколько дней построили больницу.

Стоит отметить, что на данный момент шестерых жителей Николаева проверяют на коронавирус COVID-19.

В частности, сегодня, 17 марта, депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.