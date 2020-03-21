Киев с воскресенья останавливает пассажирские перевозки для всех, кроме работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.

Об этом со ссылкой на комментарий Авакова к его посту о мерах по борьбе с коронавирусом пишет Украинская Правда.

— Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья, - написал Арсен Аваков.

Также об ограничениях сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В своем видеообращении, опубликованном сегодня днем, 21 марта, мэр столицы сообщил об ужесточении мер карантина.

— Я обращаюсь к киевлянам. Мы живем в новых реалиях, которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли. Инфекция коронавируса стремительно распространяется, а введенные ограничительные меры соблюдаются далеко не всеми киевлянами и предприятиями. Городская власть, понимая всю серьезность ситуации и возможные последствия для здоровья и жизни людей, вынуждена ввести более строгие ограничения, - сказал Виталий Кличко.

Он рассказал, что эти ограничения будут в том числе основаны на опыте китайского города Ухань, первичного очага коронавирусной инфекции. По его словам, одна из главных рекомендаций китайцев - максимальное ограничение контактов между людьми и изоляция населения по домам.

— Круг контактов у одного носителя - от 35 до 100 человек. Поэтому вирус и распространяется так быстро. В этих условиях мы должны применять более действенные меры для ограничения социальных контактов в нашем городе, - отметил он.

Поэтому с понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые будут ехать на работу на предприятия критической инфраструктуры. Под эту категорию подпадают медработники; спасатели; правоохранители; работники ЖКХ; сотрудники продуктовых магазинов; сотрудники аптек; рабочие стратегических предприятий.

— Для таких перевозок разработаны маршруты для общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня, - сообщил он.

Для проезда в общественном транспорте вводится спецпропуск.

— Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут. Я понимаю, что это очень непопулярный шаг, но мне сейчас не до рейтингов, не до популизма. Главное удержать ситуацию и выиграть время. Не дать вирусу охватить столицу, - сказал Виталий Кличко.

По его словам, контролировать проезд в транспорте будет Национальная полиция. Ограничения на передвижения личным транспортом пока не вводятся. При этом мэр призвал киевлян оставаться дома.

Ранее сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич не исключил возможность полной остановки общественного транспорта, в случае если в городе будет зафиксирован подтвержденный случай заболевания COVID-19.