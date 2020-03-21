Николаевская облгосадминистрация направила в областной совет предложения по выделению дополнительных средств в сумме 36 миллионов гривен для покупки медпрепаратов и оборудования, необходимого в борьбе с последствиями коронавируса, вспышка которого возможна в регионе.

Об этом сегодня, 21 марта, во время пресс-конференции сообщил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, передают НикВести.

Губернатор сообщил, что уже из резервного фонда областного бюджета на медицинскую сферу выделено 5,6 миллионов гривен. Дополнительно перераспределено на областную инфекционную больницу 366 тысяч гривен на материальное поощрение медперсонала.

В областной совет направлены предложения и расчеты относительно выделения дополнительно 36 миллионов гривен на покупку дезинфицирующих средств, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств медицинского применения, медицинских препаратов и так далее.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что на следующей неделе состоится заседание комиссии облсовета по вопросам бюджета, где будет рассмотрен этот вопрос.

Помимо этого, направлено письмо в Министерство здравоохранения относительно выделения из государственного бюджета 66 миллионов гриве с целью выплаты медработникам, которые задействованы в работах по борьбе с коронавирусом. Эти деньги позволят доплатить медработника деньги, которые равны 200% от их зарплаты.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым.