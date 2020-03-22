|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|18:07
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
Грузовой самолет Ил-76, который Украина отправила в Китай за тестами на коронавирус, масками, аппаратами искусственной вентиляции легких, - догружается и доставит необходимый медицинский груз в Киев вечером 22 марта.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
– Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве, - написал он.
Замглавы ОП поблагодарил народного депутата из фракции «Слуга народам» Андрея Мотовиловца, который вылетел в Китай, чтобы оформить документы и груз.
Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из Китая привезут 10 млн высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов штучной вентиляции легких, 1 млн масок, 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции, 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.
Глава государства пообещал, что средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами будет обеспечен каждый украинец.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
Грузовой самолет Ил-76, который Украина отправила в Китай за тестами на коронавирус, масками, аппаратами искусственной вентиляции легких, - догружается и доставит необходимый медицинский груз в Киев вечером 22 марта.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
– Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве, - написал он.
Замглавы ОП поблагодарил народного депутата из фракции «Слуга народам» Андрея Мотовиловца, который вылетел в Китай, чтобы оформить документы и груз.
Напомним, 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что из Китая привезут 10 млн высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов штучной вентиляции легких, 1 млн масок, 100 тыс. масок повышенной защиты для врачей и сотрудников полиции, 400 тыс. экспресс-тестов и 10 тыс. литров дезинфицирующей жидкости.
Глава государства пообещал, что средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами будет обеспечен каждый украинец.