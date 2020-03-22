В Тернопольской и Донецкой областях вводят режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщил председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш в видеообращении, такие меры необходимы, чтобы обезопасить людей.

– Мы ввели в области чрезвычайную ситуацию. Я призываю каждого: будьте ответственными. Поймите: это для того, чтобы уберечь не только здоровье, но и жизни ваших родных, близких, особенно родителей, – подчеркнул Труш.

Он призвал оставаться дома и заботиться о своих близких и людях преклонного возраста.

О введении чрезвычайной ситуации также сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

– В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, – отметил он.

В связи с этим Кириленко поручил:

• назначить руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

• обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и их устойчивое функционирование в целом;

• с 00 часов 01 минуты 23 марта временно запретить работу рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров (за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости).

Напомним, ранее комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрациии ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня на всей территории Харьковской области, в том числе и в самом Харькове.