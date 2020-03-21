Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрациии ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня на всей территории Харьковской области, в том числе и в самом Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, в области создается штаб реагирования под председательством главы ОГА Алексея Кучера.

— Введена чрезвычайная ситуация регионального уровня. Что это значит? Создан штаб. Я руководитель штаба. И мы будем в оперативном порядке координировать все действия. Как вы, вероятно, слышали, рассматривается вопрос, данное соответствующее задание структурным подразделениям для того, чтобы изучили вопрос полной остановки общественного транспорта, - сказал Кучер.

По его словам, введение режима ЧС позволит быстро принимать управленческие решения, чтобы не допустить распространения коронавируса в области.

— Вместе с тем, если коронавирус дальше будет распространяться, мы имеем возможность оперативно принимать управленческие решения. Чрезвычайная ситуация позволяет, например, не нарушая констититуционных прав, свобод людей, принять управленческие решения фактически в ручном режиме достаточно быстро. Например, мы можем перекрыть границы для того, чтобы из других областей, в которых зафиксировано больше поражений коронавирусом, мы могли просто не допускать, - сказал глава Харьковской ОГА.

Кучер утверждает, что чрезвычайная ситуация необходима для того, чтоб быстро остановить транспорт в случае распространения коронавируса в Харьковской области.

Напомним, режим ЧС уже действует в Киеве и еще шести областях, среди которых Днепропетровская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Киевская, Житомирская, Черновицкая.

Как известно, вечером 20 марта Министерство здравоохранения подтвердило первый случай заболевания COVID-19 в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП «Харьковский метрополитен».