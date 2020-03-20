Вечером 20 марта Министерство здравоохранения подтвердило первый случай заболевания COVID-19 в Харьковской области.

Об этом сообщается в телеграм-канале МОЗ Коронавірус_інфо.

Итого по состоянию на 20:00 20 марта в Украине подтверждено 29 случаев COVID-19.

Напомним, правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Ранее во Львове подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось, что сейчас в Николаевской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 4 человека, они ожидают результатов анализов из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Также стало известно, что в городе организуют бесплатную доставку продуктов для пожилых людей и инвалидов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации не смогли ответить, когда в аптеках города и области появятся медицинские маски и антисептические средства.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» на период карантина не будет применять штрафные санкции за несвоевременную оплату за потребленные услуги по водоснабжению и водоотведению. Также будет приостановлена работа по отключению от услуг абонентов, имеющих задолженность.

Также в Николаеве на время карантина изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 87, 34, 52,91.