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Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП «Харьковский метрополитен».
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
В обращении к Шмыгалю отмечается, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50 % от общего объема перевозок в городе.
В течение 18-20 марта в результате закрытия перевозок в метрополитене и ограничений количества пассажиров в каждом наземном транспорте в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками, которая обусловлена перекрытием пассажирами транспортных магистралей, проявлениями вандализма к подвижному составу и физическим насилием к его водителям, наложением штрафов на водителей за сверхнормативные нагрузки подвижного состава, что привело к многочисленным случаям отказа водителей от выполнения своих обязанностей и, как следствие, к транспортному коллапсу в городе.
В связи с этим Кернес просит пересмотреть решение Кабинета Министров Украины о прекращении работы Харьковского метрополитена и восстановить перевозки при организации ограниченного пропуска пассажиров на станции метро с помощью работников Национальной полиции и штатной охраны метрополитена.
Напомним, городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Ранее в комментарии Украинской правде Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за отказ закрыть метрополитен в городе.
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Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой восстановить перевозки пассажиров в КП «Харьковский метрополитен».
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
В обращении к Шмыгалю отмечается, что метро в Харькове ежедневно перевозит около 800 тыс. пассажиров, что составляет около 50 % от общего объема перевозок в городе.
В течение 18-20 марта в результате закрытия перевозок в метрополитене и ограничений количества пассажиров в каждом наземном транспорте в городе сложилась достаточно сложная ситуация с перевозками, которая обусловлена перекрытием пассажирами транспортных магистралей, проявлениями вандализма к подвижному составу и физическим насилием к его водителям, наложением штрафов на водителей за сверхнормативные нагрузки подвижного состава, что привело к многочисленным случаям отказа водителей от выполнения своих обязанностей и, как следствие, к транспортному коллапсу в городе.
В связи с этим Кернес просит пересмотреть решение Кабинета Министров Украины о прекращении работы Харьковского метрополитена и восстановить перевозки при организации ограниченного пропуска пассажиров на станции метро с помощью работников Национальной полиции и штатной охраны метрополитена.
Напомним, городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Ранее в комментарии Украинской правде Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за отказ закрыть метрополитен в городе.