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Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Об этом рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес, пишет Украинская правда.
– Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта, - отметил Геннадий Кернес.
По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больницам.
Напомним, ранее в комментарии Украинской правде Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за отказ закрыть метрополитен в городе.
Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Об этом рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес, пишет Украинская правда.
– Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта, - отметил Геннадий Кернес.
По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больницам.
Напомним, ранее в комментарии Украинской правде Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за отказ закрыть метрополитен в городе.