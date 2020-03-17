Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал мэр Харькова Геннадий Кернес, пишет Украинская правда.

– Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта, - отметил Геннадий Кернес.

По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больницам.

Напомним, ранее в комментарии Украинской правде Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за отказ закрыть метрополитен в городе.