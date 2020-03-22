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В Министерстве охраны здоровья Украины собираются привлечь студентов 5-6 курсов медуниверситетов и интернов к борьбе с коронавирусом.
Об этом шла речь во время брифинга МОЗ о состоянии с коронавирусом в Украине.
Отмечается, что студентов призывают выйти на контакт с ответственными людьми в своих медицинских университетах и «выполнить свою миссию, спасти жизни украинцев».
— Мы будем привлекать к работе со случаями иди подозрениями на коронавирус студентов-медиков, интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле, также студентов 5-6 курсов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с ответственными людьми в медуниверситетах и выйти помочь медикам на местах, выполнить свою миссию, спасти жизни украинцев, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.
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В Министерстве охраны здоровья Украины собираются привлечь студентов 5-6 курсов медуниверситетов и интернов к борьбе с коронавирусом.
Об этом шла речь во время брифинга МОЗ о состоянии с коронавирусом в Украине.
Отмечается, что студентов призывают выйти на контакт с ответственными людьми в своих медицинских университетах и «выполнить свою миссию, спасти жизни украинцев».
— Мы будем привлекать к работе со случаями иди подозрениями на коронавирус студентов-медиков, интернов, которые сейчас находятся на заочном цикле, также студентов 5-6 курсов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с ответственными людьми в медуниверситетах и выйти помочь медикам на местах, выполнить свою миссию, спасти жизни украинцев, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине пока зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, с вечера 21 марта количество больных не увеличилось.