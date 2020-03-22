На период карантина, введенного с цеью недопущения распространения коронавируса, в общественном транспорте Николаеве ввели ограничения на перевозку льготных групп населения.

Об этом вчера, 21 марта, во время пресс-конференции рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщают НикВести.

Городской голова рассказал, что исполком Николаева принял решение о том, что на время карантина с 5:30 до 10:00 утра, а также с 16:00 до 19:00 все льготные категории не будут перевозиться бесплатно. Это значит, что все, кто хочет в это время проехать, должны оплатить за свой проезд.

— Мы считаем, что очень большое количество людей, пользуясь возможностью бесплатного проезда, в это время, когда проводится рабочая перевозка людей, пользуются транспортом для того, чтобы проехать в том числе и в органы, которые обеспечивают жизнедеятельность города, думая, что они работают. Это водоканал, облтеплоэнерго, ТЭЦ, горисполком и так далее. Все эти органы сейчас работают в телефонном режиме, прием граждан не проводится. Это значит, что люди, приезжая и занимая места в транспорте, видят закрытые двери и едут назад, создавая тем самым неудобства для тех, кто едет на работу, чтобы зарабатывать деньги или не может работать удаленно. Решение принято, решение будет отменено как только перестанут действовать карантинные мероприятия, - сказал Александр Сенкевич.

Также он сообщил, что в случае необходимости городская власть готова принять решение о полном прекращении пассажирских перевозок на время карантина, как это принято в Киеве и других городах, где уже обнаружены случаи заболевания на коронавирус.