В «Оппозиционнаой платформе – за Жизнь» заявляют, что несмотря на различия во взглядах вся страна должна стать одной семьей и предлагают свою помощь для преодоления эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В политсиле отмечается, что Украина стоит на пороге масштабной эпидемии COVID-19, которая уже не первый месяц уносит тысячи жизней по всему миру.

— В этих условиях народ Украины как никогда должен объединиться. Мы, несмотря на различия во взглядах и местах проживания, вероисповедании и возрасте, должны по-настоящему стать одной семьей – братьями и сёстрами, готовыми в любую минуту прийти на помощь друг другу. Сейчас для исполнительной власти критически важно в кратчайшие сроки взять под контроль стратегически важные направления: системно воплотить методы сдерживания эпидемии, незамедлительно начать оснащение опорных больниц, строго пресечь спекуляцию и контрабанду жизненно важных товаров, наладить информирование населения, - говорится в сообщении.

Партия «Оппозиционная платформа – за Жизнь» предлагает помощь и содействие всем уровням исполнительной власти во всех вопросах, связанных с преодолением эпидемии COVID-19.

— В наших рядах большое количество профессионалов высочайшего уровня, мы не боимся ответственности. Мы готовы сражаться за свою страну, за жизнь и здоровье людей, наше общее будущее. Уже сегодня многие члены партии «Оппозиционная платформа – за Жизнь» обеспечивают опорные больницы по всей стране необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, расходными материалами и многим другим, в чем сегодня так нуждаются медики, - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед лицом смертельной угрозы всем нам необходимо забыть о партийной принадлежности, рейтингах и политических амбициях. В партии мы призываем всех объединиться, чтобы справиться с эпидемией, сохранить жизни и максимально смягчить экономические последствия пандемии для нашей страны.

Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.