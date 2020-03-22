|Скорость ветра:
|4.9 м/с
|Восход солнца:
|05:50
|Заход солнца:
|18:07
|Температура завтра:
|+5 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|18:14
|Температура завтра:
|+2 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.05 грн
|28.1 грн
|EUR
|29 грн
|30.35 грн
В «Оппозиционнаой платформе – за Жизнь» заявляют, что несмотря на различия во взглядах вся страна должна стать одной семьей и предлагают свою помощь для преодоления эпидемии COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
В политсиле отмечается, что Украина стоит на пороге масштабной эпидемии COVID-19, которая уже не первый месяц уносит тысячи жизней по всему миру.
— В этих условиях народ Украины как никогда должен объединиться. Мы, несмотря на различия во взглядах и местах проживания, вероисповедании и возрасте, должны по-настоящему стать одной семьей – братьями и сёстрами, готовыми в любую минуту прийти на помощь друг другу. Сейчас для исполнительной власти критически важно в кратчайшие сроки взять под контроль стратегически важные направления: системно воплотить методы сдерживания эпидемии, незамедлительно начать оснащение опорных больниц, строго пресечь спекуляцию и контрабанду жизненно важных товаров, наладить информирование населения, - говорится в сообщении.
Партия «Оппозиционная платформа – за Жизнь» предлагает помощь и содействие всем уровням исполнительной власти во всех вопросах, связанных с преодолением эпидемии COVID-19.
— В наших рядах большое количество профессионалов высочайшего уровня, мы не боимся ответственности. Мы готовы сражаться за свою страну, за жизнь и здоровье людей, наше общее будущее. Уже сегодня многие члены партии «Оппозиционная платформа – за Жизнь» обеспечивают опорные больницы по всей стране необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, расходными материалами и многим другим, в чем сегодня так нуждаются медики, - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед лицом смертельной угрозы всем нам необходимо забыть о партийной принадлежности, рейтингах и политических амбициях. В партии мы призываем всех объединиться, чтобы справиться с эпидемией, сохранить жизни и максимально смягчить экономические последствия пандемии для нашей страны.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
|
Как отменить решение суда о запрете выезда из Украины?Максим Коваль
|
Коронавирус в интернетеЕвгений Василенко
|
Своєї зарази вистачаєСтанислав Мартиросов
В «Оппозиционнаой платформе – за Жизнь» заявляют, что несмотря на различия во взглядах вся страна должна стать одной семьей и предлагают свою помощь для преодоления эпидемии COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
В политсиле отмечается, что Украина стоит на пороге масштабной эпидемии COVID-19, которая уже не первый месяц уносит тысячи жизней по всему миру.
— В этих условиях народ Украины как никогда должен объединиться. Мы, несмотря на различия во взглядах и местах проживания, вероисповедании и возрасте, должны по-настоящему стать одной семьей – братьями и сёстрами, готовыми в любую минуту прийти на помощь друг другу. Сейчас для исполнительной власти критически важно в кратчайшие сроки взять под контроль стратегически важные направления: системно воплотить методы сдерживания эпидемии, незамедлительно начать оснащение опорных больниц, строго пресечь спекуляцию и контрабанду жизненно важных товаров, наладить информирование населения, - говорится в сообщении.
Партия «Оппозиционная платформа – за Жизнь» предлагает помощь и содействие всем уровням исполнительной власти во всех вопросах, связанных с преодолением эпидемии COVID-19.
— В наших рядах большое количество профессионалов высочайшего уровня, мы не боимся ответственности. Мы готовы сражаться за свою страну, за жизнь и здоровье людей, наше общее будущее. Уже сегодня многие члены партии «Оппозиционная платформа – за Жизнь» обеспечивают опорные больницы по всей стране необходимым медицинским оборудованием, средствами защиты, расходными материалами и многим другим, в чем сегодня так нуждаются медики, - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед лицом смертельной угрозы всем нам необходимо забыть о партийной принадлежности, рейтингах и политических амбициях. В партии мы призываем всех объединиться, чтобы справиться с эпидемией, сохранить жизни и максимально смягчить экономические последствия пандемии для нашей страны.
Ранее сообщалось, что главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что карантин в области поможет уберечь Николаевщину от сценария распространения вируса, который проходит в Италии, и отметил, что рекомендации власти помогут спасти жизни граждан.