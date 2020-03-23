Глава чешского кризисного штаба Роман Примула заявил, что пограничные ограничения в Чехии из-за коронавируса могут длиться до двух лет.

Об этом сообщает Европейская правда.

По словам Романа Примулы, хотя ситуация в Чехии, как считается, улучшится с середины апреля, оценки не столь оптимистичны для других стран Европы.

— Ситуация в других европейских странах не будет хорошей. Там это займет месяцы и долгие месяцы, - сказал Примула чешскому телевидению.

Международные поездки, по его словам, скорее всего, будут ограничены в течение следующего года или двух, а чешские жители должны рассчитывать на летние каникулы в пределах Чехии в этом году.

Заявление Романа Примулы поддержал министр здравоохранения страны.

Чешская граница была закрыта для большинства путешественников на прошлой неделе, за исключением необходимых грузовых перевозок и жителей, проживающих недалеко от границы, которые ездят на работу.

Ранее, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19, один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун заявил, что европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет.