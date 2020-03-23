Руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19, один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун считает, что европейским странам не следует рассчитывать на быструю победу над коронавирусом, континенту для этого может потребоваться до двух лет.

Об этом он рассказал во время видеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в немецком городе Дюссельдорфе, сообщает Интерфакс-Украина.

- Будет совершенно нормально, если вирус будет появляться и исчезать, и это продлится один или два года. Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем, - цитирует эксперта гонконгское издание South China Morning Post.

По его словам пандемия неизбежно затянется, и когда она будет взята под контроль - этим летом или следующим - будет зависеть от глобальных усилий по ее сдерживанию.

- Чтобы решить проблему в короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными, - сказал Чжан Вэньхун.

Он отметил, что если бы во всем мире можно было прекратить все перемещения на четыре недели, пандемию можно было бы остановить.

По словам эксперта, Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия, учебные заведения были закрыты по случаю Праздника весны, что значительно сократило контакты населения.

По данным South China Morning Post на 2:00 понедельника, В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер субботы в стране зафиксировано 4,825 тысяч смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 793 больше, чем в среду. Всего зарегистрировано 53 тысяч 578 больных.

В Испании зафиксировано 24 тысячи 926 заболевших, почти на пять тыс. больше, чем в пятницу, (скончались 1,326 тысяч), Франции - 14 тысяч 459 (562 умерли), Германии - 13 тысяч 957 (44 умерли), Швейцарии - 6 тысяч 100 (56 умерли), Великобритании - 5 тысяч 18 человек (233 умерли), Нидерландах - 2 тысячи 994 (106 умерли), Австрии - 2 тысячи 388 (шесть умерли), Бельгии - 2 тысячи 257 (37 умерли), Норвегии - 1 тысяча 742 (семь умерли), Швеции - 1 тысяча 623 (16 умерли), Дании - 1 тысяча 255 (девять умерли).

Напомним, сегодня ночью самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» из Китая партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.