Лидер группы «Ленинград», российский музыкант Сергей Шнуров опубликовал критические стихи об аннексии Крыма Российской федерацией.

Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихи о Крыме.

Текст он сопроводил снимком в защитной маске на фоне православной церкви, как отсылку на пандемию коронавируса, которая в том числе накрывает Российскую федерацию.

«Крым наш, теперь чего же боле.

Никем не признанный, но ваш.

Но вы наверно поневоле,

От всех желаете оммаж

Услышать. Рабское единство

И строй фальшивых голосов.

Что не по вашему, все свинство,

Нет у суждений полюсов.

Пусть общая дороговизна,

И есть свидетельства тому,

Ведь не один серьёзный бизнес,

Не открывается в Крыму.

И санкции, они ж на людях.

Все собирается в коллаж.

В***ут за слово без прелюдий.

А так конечно, весь мир наш».

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в Николаеве.