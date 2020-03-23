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Лидер группы «Ленинград», российский музыкант Сергей Шнуров опубликовал критические стихи об аннексии Крыма Российской федерацией.
Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихи о Крыме.
Текст он сопроводил снимком в защитной маске на фоне православной церкви, как отсылку на пандемию коронавируса, которая в том числе накрывает Российскую федерацию.
«Крым наш, теперь чего же боле.
Никем не признанный, но ваш.
Но вы наверно поневоле,
От всех желаете оммаж
Услышать. Рабское единство
И строй фальшивых голосов.
Что не по вашему, все свинство,
Нет у суждений полюсов.
Пусть общая дороговизна,
И есть свидетельства тому,
Ведь не один серьёзный бизнес,
Не открывается в Крыму.
И санкции, они ж на людях.
Все собирается в коллаж.
В***ут за слово без прелюдий.
А так конечно, весь мир наш».
Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в Николаеве.
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Борьба за живучестьСергей Исаков
Лидер группы «Ленинград», российский музыкант Сергей Шнуров опубликовал критические стихи об аннексии Крыма Российской федерацией.
Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стихи о Крыме.
Текст он сопроводил снимком в защитной маске на фоне православной церкви, как отсылку на пандемию коронавируса, которая в том числе накрывает Российскую федерацию.
«Крым наш, теперь чего же боле.
Никем не признанный, но ваш.
Но вы наверно поневоле,
От всех желаете оммаж
Услышать. Рабское единство
И строй фальшивых голосов.
Что не по вашему, все свинство,
Нет у суждений полюсов.
Пусть общая дороговизна,
И есть свидетельства тому,
Ведь не один серьёзный бизнес,
Не открывается в Крыму.
И санкции, они ж на людях.
Все собирается в коллаж.
В***ут за слово без прелюдий.
А так конечно, весь мир наш».
Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в Николаеве.