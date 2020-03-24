Заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив призвала украинцев максимально соблюдать карантин, чтобы уже в мае вернуться на работу.

Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, пишет РБК-Украина.

По словам Юлии Ковалив, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

— Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу, — сказала Юлии Ковалив.

Напомним, в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.