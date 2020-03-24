Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал уменьшить выплаты нардепам, правительству и руководителям госкомпаний на период кризиса.

Об этом он заявил в программе «Свобода слова» на ICTV 23 марта.

— В 2014 году правительство приняло постановление №100 «Об экономии бюджетных средств». Дорогие друзья из правительства и из украинской власти. Сейчас время затянуть пояса и продемонстрируйте это так, как мы это демонстрировали в 2014 году. Начиная с заработных плат, я подчеркиваю - на период кризиса, членов парламента, правительства, государственных компаний. Тогда в 2014 году народные депутаты получали по 4,5 тысячи гривен. Надо было спасать страну и финансировать армию. Продемонстрируйте политическую волю, - рассказал Арсений Яценюк.

Также он добавил, что инструкции как бороться с кризисом нет ни у кого, но нужно принимать решения, как это делает Европейский Союз и США.

Политик отметил, что сектор обслуживания сейчас в Украине закрылся.

— Люди остаются без работы, люди сидят дома и находятся в стрессе. И в этой ситуации, кроме всех экономических, юридических и политических шагов, важный внутреннее состояние. Это уверенность, что мы это преодолеем, - рассказал Арсений Яценюк.

Он заявил, что Украина должна предложить гражданам социальный пакет, а также помогать решать проблемы с трудоустройством граждан, который вызваны пандемией коронавируса и рецессией мировой экономики. Среди необходимых мер лидер партии отметил оплату зарплат во время карантина работникам предприятий, которые оказались в сложном финансовом положении.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что город получил от Министрества здравоохранения 5000 быстрых тестов на коронавирус, 1200 наборов ПЦР-анализа и вскоре получит ещё тесты.