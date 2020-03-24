Об этом сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.

Обеды направят в Дом социальной заботы. Их распределят между людьми, которые обратились в учреждение за помощью.

Кроме того, «Киевская городская организация Красного Креста» готова передать для социальных работников 4 тысячи защитных масок.

Ранее 24 марта «Красный Крест» отправил на Донбасс 16 грузовиков с медикаментами и средствами гигиены для предотвращения коронавируса. Также в связи с распространением вируса организация начала раздавать жителям Донбасса продукты и средства гигиены.

В Украине официально подтверждено 97 случаев инфицирования коронавируса SARS-CoV-2: в Черновицкой (38), Житомирской (2), Киевской (15), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (5), Львовской (2), Черкасской (1), Тернопольской (2) областях и в Киеве (29).

Три из них летальные — умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой. Один человек выздоровел.

Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.