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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.
Обеды направят в Дом социальной заботы. Их распределят между людьми, которые обратились в учреждение за помощью.
Кроме того, «Киевская городская организация Красного Креста» готова передать для социальных работников 4 тысячи защитных масок.
Ранее 24 марта «Красный Крест» отправил на Донбасс 16 грузовиков с медикаментами и средствами гигиены для предотвращения коронавируса. Также в связи с распространением вируса организация начала раздавать жителям Донбасса продукты и средства гигиены.
В Украине официально подтверждено 97 случаев инфицирования коронавируса SARS-CoV-2: в Черновицкой (38), Житомирской (2), Киевской (15), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (5), Львовской (2), Черкасской (1), Тернопольской (2) областях и в Киеве (29).
Три из них летальные — умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой. Один человек выздоровел.
Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской облгосадминистрации.
Обеды направят в Дом социальной заботы. Их распределят между людьми, которые обратились в учреждение за помощью.
Кроме того, «Киевская городская организация Красного Креста» готова передать для социальных работников 4 тысячи защитных масок.
Ранее 24 марта «Красный Крест» отправил на Донбасс 16 грузовиков с медикаментами и средствами гигиены для предотвращения коронавируса. Также в связи с распространением вируса организация начала раздавать жителям Донбасса продукты и средства гигиены.
В Украине официально подтверждено 97 случаев инфицирования коронавируса SARS-CoV-2: в Черновицкой (38), Житомирской (2), Киевской (15), Донецкой (1), Днепропетровской (2), Ивано-Франковской (5), Львовской (2), Черкасской (1), Тернопольской (2) областях и в Киеве (29).
Три из них летальные — умерла 71-летняя женщина в Житомирской области, 56-летняя женщина — в Ивано-Франковской и 33-летняя — в Черновицкой. Один человек выздоровел.
Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.