|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|18:10
|Температура завтра:
|+9 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:51
|Заход солнца:
|18:17
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.45 грн
|28.2 грн
|EUR
|29.5 грн
|30.5 грн
14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Отмечается, что по состоянию на 16:00 24 марта в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус.
«Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 27 образцов на исследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке компании «Универсал-ЮГ», связанной с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым, устроили митинг против закрытия рынка на время карантина и грозятся перекрывать дороги.
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль
|
«Справедливість», яка нікого не врятує…Станислав Мартиросов
|
Борьба за живучестьСергей Исаков
14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Отмечается, что по состоянию на 16:00 24 марта в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус.
«Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 27 образцов на исследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке компании «Универсал-ЮГ», связанной с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым, устроили митинг против закрытия рынка на время карантина и грозятся перекрывать дороги.