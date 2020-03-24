14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 24 марта в Николаевской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирус.

«Всего, за последнее время, в референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ было направлено 27 образцов на исследование. Результаты лабораторных исследований на СOVID-19 у 13 человек отрицательные», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что предприниматели, осуществляющие торговлю на рынке компании «Универсал-ЮГ», связанной с депутатом Николаевского городского совета, членом так называемой «группы Солтыса» Анатолием Дюминым, устроили митинг против закрытия рынка на время карантина и грозятся перекрывать дороги.



