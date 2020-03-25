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Запланированное на 26 марта внеочередное заседание Верховной Рады переносится предварительно на конец недели.
Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
По ее словам, внеочередное заседание может состояться в субботу, 28 марта.
— Ждем регистрации законопроектов по противодействию последствиям пандемии, также Кабинет министров готовит изменения в бюджет, — сообщила Евгения Кравчук.
Другой собеседник агентства в руководстве «СН» сообщил, что перенос внеочередного заседания связан с неготовностью законопроектов.
— Бюджетные изменения еще не готовы, два короновирусных закона не свели, — объяснил он.
Кроме того, один из руководителей фракции допустил, что внеочередное заседание может состояться 27 марта во второй половине дня.
— По состоянию на сейчас Рада ни одного предложения от Кабмина не получала. Есть предложения от НБУ, есть от Укрспирта совместно с Минэкономики по спирту, но глобальных каких-то вещей мы от правительства так и не дождались, — добавил собеседник.
Напомним, вчера стало известно, что еще один народный депутат получил позитивный тест на коронавирус.
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Запланированное на 26 марта внеочередное заседание Верховной Рады переносится предварительно на конец недели.
Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
По ее словам, внеочередное заседание может состояться в субботу, 28 марта.
— Ждем регистрации законопроектов по противодействию последствиям пандемии, также Кабинет министров готовит изменения в бюджет, — сообщила Евгения Кравчук.
Другой собеседник агентства в руководстве «СН» сообщил, что перенос внеочередного заседания связан с неготовностью законопроектов.
— Бюджетные изменения еще не готовы, два короновирусных закона не свели, — объяснил он.
Кроме того, один из руководителей фракции допустил, что внеочередное заседание может состояться 27 марта во второй половине дня.
— По состоянию на сейчас Рада ни одного предложения от Кабмина не получала. Есть предложения от НБУ, есть от Укрспирта совместно с Минэкономики по спирту, но глобальных каких-то вещей мы от правительства так и не дождались, — добавил собеседник.
Напомним, вчера стало известно, что еще один народный депутат получил позитивный тест на коронавирус.