Запланированное на 26 марта внеочередное заседание Верховной Рады переносится предварительно на конец недели.

Об этом LIGA.net сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, внеочередное заседание может состояться в субботу, 28 марта.

— Ждем регистрации законопроектов по противодействию последствиям пандемии, также Кабинет министров готовит изменения в бюджет, — сообщила Евгения Кравчук.

Другой собеседник агентства в руководстве «СН» сообщил, что перенос внеочередного заседания связан с неготовностью законопроектов.

— Бюджетные изменения еще не готовы, два короновирусных закона не свели, — объяснил он.

Кроме того, один из руководителей фракции допустил, что внеочередное заседание может состояться 27 марта во второй половине дня.

— По состоянию на сейчас Рада ни одного предложения от Кабмина не получала. Есть предложения от НБУ, есть от Укрспирта совместно с Минэкономики по спирту, но глобальных каких-то вещей мы от правительства так и не дождались, — добавил собеседник.

Напомним, вчера стало известно, что еще один народный депутат получил позитивный тест на коронавирус.