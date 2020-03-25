Николаевский блоггер Ольга Киселева позвонила своим друзьям в разные уголки мира и поинтересовалась, как у них проходит изоляция и соблюдает ли местное население правила в условиях карантина.

Видео она разместила на своей странице в Instagram.

Ольга Киселева рассказала, что возмущена тем, как себя ведут жители Николаева, которые посещают места скопления людей, таких как супермаркеты, без элементарных защитных средств – масок и перчаток.

– Люди стоят и чихают на все овощи и фрукты, никто не придерживается правил карантина, которые приняты во всем мире, - сказала блоггер.

После чего она позвонила своим друзьям и знакомым в Россию, Израиль, Францию, Германию, Польшу и Италию, чтобы понять, как проходит карантин у них.

В частности, друзья Ольги из Москвы, Санкт-Петербурга, Варшавы и Тель-Авива рассказали, что большинство людей ушли на полную изоляцию, а если и выходят куда-то, то надевают маски и перчатки.

– Я сижу на карантине уже вторую неделю, никуда не выхожу, поэтому мне и не надо. Но 80% людей у нас носят маски, - Москва. – У нас сейчас немного дефицит с масками. Но все равно все вокруг ходят в масках, - Варшава. – Боольшинство придерживаются полной изоляции, - Тель-Авив. – У нас в Питере люди ходят в масках, единицы без них. Из-за карантина я сижу дома, - Санкт-Петербург.

Помимо обязательных масок и перчаток, которые должны на людях быть при выходе на улицу, в Германии ввели штраф в размере 25 тысяч евро, в случае, если на улице рядом друг с другом находится более трех человек.

– Обязательно! Если мы идем в места скопления людей, то мы должны быть в масках и дезинфицировать руки. На улицах, если будет больше двух человек, то штраф 25 тысяч евро. Ты имеешь право выходить только с тем членом семьи, с которым ты живешь, в магазин имеет право ходить только один человек, если ты кого-то встретишь, и вы будете стоять на улице, а в этом момент будет патрулировать полиция – штраф, - Мюнхен.

Блоггеру также удалось дозвониться подруге из Италии, которая рассказала, что местное население живет в страхе и ужасе от происходящего.

– Все ходят в перчатках, соблюдают дистанцию два метра. В супермаркет более 15 человек не имеют право заходить, ждут на улице в очереди. Вечером ездит машина с громкоговорителем, которая предупреждает, что из дома выходить нельзя, только по нужде. Если тебя увидят на улице без причины, на тебя пишут заявление. Ситуация очень критичная, - рассказала подруга Ольги из Италии.

В разговоре девушка отметила, что не понимает, почему в Украине, в частности, в Николаеве, люди относятся к этому с юмором, считая это все обычной простудой.

– Мы частно видим, как наши николаевцы, да и в целом украинцы смеются, мол это простая простуда – нет! Это очень страшно, мы живем, как в фильме, на улице пустота. Вы над этим смеетесь, но тут ж*па. Это все жутко, - подчеркнула она.

Напомним, ранее николаевский рэпер Delta Arthur выпустил новый клип, в котором разыграл жителей столицы, притворившись больным на коронавирус.