В среду Кабинет министров в связи с пандемией коронавируса в мире может ввести состояние чрезвычайной ситуации по всей стране.

Об этом пишет Украинская правда.

Детали: Кабмин пока не будет обращаться к президенту относительно введения чрезвычайного положения, а ограничится объявлением чрезвычайной ситуации во всех областях.

– Существует комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна провести формальное заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением, - сказал источник издания.

По данным УП, соответствующая комиссия проводила свое заседание во вторник вечером.

Теперь Кабмин может рассмотреть вопрос введения чрезвычайной ситуации.

Один из членов КМУ подтвердил информацию. По его словам, «этот вопрос планируется».

Кроме этого правительство должно рассмотреть проект изменений в бюджет, которым будет предусмотрено создание стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса. Однако размер этого фонда пока не определен.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19.