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Депутаты городского совета Днепра соберутся сегодня на сессию на парковке перед зданием.
Об этом на совей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
Он также публиковал фото подготовки к заседанию.
– Хроники апокалипсиса из окна моего кабинета. На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию, - написал Филатов.
Он предложил депутатам Верховной Рады «взять технологию на заметку».
– Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку, - добавил Филатов.
Напомним, в среду Кабинет министров в связи с пандемией коронавируса в мире может ввести состояние чрезвычайной ситуации по всей стране.
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Депутаты городского совета Днепра соберутся сегодня на сессию на парковке перед зданием.
Об этом на совей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
Он также публиковал фото подготовки к заседанию.
– Хроники апокалипсиса из окна моего кабинета. На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию, - написал Филатов.
Он предложил депутатам Верховной Рады «взять технологию на заметку».
– Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку, - добавил Филатов.
Напомним, в среду Кабинет министров в связи с пандемией коронавируса в мире может ввести состояние чрезвычайной ситуации по всей стране.