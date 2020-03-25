Депутаты городского совета Днепра соберутся сегодня на сессию на парковке перед зданием.

Об этом на совей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

Он также публиковал фото подготовки к заседанию.

– Хроники апокалипсиса из окна моего кабинета. На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию, - написал Филатов.

Он предложил депутатам Верховной Рады «взять технологию на заметку».

– Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку, - добавил Филатов.

Напомним, в среду Кабинет министров в связи с пандемией коронавируса в мире может ввести состояние чрезвычайной ситуации по всей стране.