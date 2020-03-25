Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко передал Одесской областной клинической больнице комплект реанимационного оборудования, приобретенного Фондом Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности».

— Необходимость в таком оборудовании есть всегда и сегодня это особенно актуально. Это ларингоскопы, пульсоксиметры, отсос хирургический и шприцевой насос. Все это обязательно пригодится при работе с больными на коронавирус. Это оборудование понадобится нам и после эпидемии. Нам не хватает сейчас всего — средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас нам выделили средства, но купить что-то сейчас очень сложно. Мы над этим работаем. Все это нужно для нашей работы и для спасения людей, - сказал главный врач Юрий Гульченко.

При этом, нардеп Алексей Гончаренко считает, что правительство не приняло всех необходимых мер по подготовке к эпидемии коронавируса в Украине.

— Власть абсолютно не готова к эпидемии и полностью проспала первые месяцы, когда эпидемия начала шагать по миру. В январе можно было еще многое сделать. Но ни в январе, ни в феврале ничего сделано не было. Сегодня не обеспечены наши врачи необходимым оборудованием и средствами защиты. Сегодня повторяется 2014 год, когда люди кто сколько мог собирали на армию, сегодня так люди, бизнес, неравнодушные граждане собирают все возможное для того, чтобы восстановить здравоохранение и чтобы она смогла справиться с тем вызовом, который бросает нам пандемия коронавируса, - считает Алексей Гончаренко.

Отмечается, что вчера, 24 марта Фонд Порошенко передал партию реанимационного медицинского оборудования Львовскому областному госпиталю и городской клинической больнице №21 в Днепре.

Напомним, что аграрная компания «Нибулон» и торговый центр «Эпицентр» закупят для больниц Николаева более 15 аппаратов искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты – маски и дезинфицирующие жидкости.