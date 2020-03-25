Глава фракции «Наш край» Юрий Кормышкин Николаевском облсовете считает, что из бюджета области на предотвращение распространения коронавируса в области нужно направить максимальное количество средств и призвал депутатов поддержать такую инициативу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению Юрия Кормышкина, на сегодняшний день жители Николаевской области ждут решительных действий от органов власти, но пока, по словам депутата, «реальное положение дел не меняется».

— Сейчас я говорю как человек и как Юрий Кормышкин, депутат Николаевского областного совета. Ситуация накаляется с каждым днем все больше, медлить нельзя, нужны решительные действия! На днях в администрация предложили «размыть» остатки областного бюджета в сумме 336 миллионов гривен. Я согласен, что реализация некоторых из пунктов очень важна, но сегодня не то время, да и то, что они хотят сделать через подконтрольный УКС можно назвать просто отмыванием средств, - написал депутат.

При этом Юрий Кормышкин обратился к депутатам Николаевского областного совета, с предложением в кратчайшие сроки рассмотреть его предложения. В частности, депутат предлагает потребовать от Николаевской ОГА отчета о ситуации в области в части перехода ряда больниц на финансирование Национальной службой здоровья Украины.

— С 1 апреля они (медучреждения, - прим.) полностью будут финансироваться государством – нам нужно точно понимать, насколько устойчиво они смогут работать. Мы должны понимать, что некоторые медучреждения будут закрыты. И важно определить, куда направлять средства, - пишет Юрий Кормышкин.

При этом депутат считает, что необходимо выбрать одно медучреждение, сделать там капитальный ремонт и закупить необходимое оборудование и, таким образом, подготовить его к приему больных на коронавирус пациентов.

Во-вторых, предлагаю не растратить деньги, как это хотят сделать у Стадника (главы Николаевской ОГА, - прим.), а направить максимальное количество средств на то, чтобы на базе одной больницы сделать капитальный ремонт и качественно подготовить одно инфекционное отделение, обеспечив его необходимым оборудованием, чтобы оно было готово принять большое количество пациентов. Ведь сделать реконструкцию в сегодняшних реалиях намного дешевле, чем строить с нуля. Уверен, что можно успеть осуществить эти работы к осени, если все сделать грамотно, - написал депутат.

Также Юрий Кормышкин предлагает сократить финансирование бюджета развития области, кроме работ в областных больницах (приблизительная экономия составит 20-22 миллиона гривен) и отдельных областных программ. В частности, как пишет депутат, сократить на 15 миллионов гривен взнос в уставной фонд КП «Николаевский международный аэропорт», на 2 миллиона гривен сократить финансирование программы развития местного самоуправления; на 1-2 миллиона гривен сократить расходы на проведение спортивных сборов и соревнований и проведение физкультурно-массовых мероприятий.

— Мы должны понимать, что в случае, если эпидемия сейчас утихнет, осенью она может вернуться вновь. Не сложно заметить тенденцию к тому, что новые болезни, которые появляются с каждым годом все чаще, серьезней и опаснее. Мы должны быть готовы к этому. Что говорить о нашей медицине, если и в других более развитых странах не смогли достойно противостоять эпидемии. Зачем себя тешить иллюзиями? У нас в бюджете есть деньги. Так давайте не будем их разбазаривать и сделаем хорошую больницу, в которой мы сможем лечить наших граждан. Уверен, что экономия и перераспределение этих средств поможет многим больницам в борьбе с пандемией, - написал Юрий Кормышкин.

Также депутат считает, что деньги, предусмотренные на реализацию в Николаевской области проекта президента Владимира Зеленского по строительству школ, детских садов и стадионов, нужно направить на борьбу с коронавирусом.

— Несмотря на привлекательность инициативы президента о строительстве в каждой области 5 школ, 5 детских садов, 5 стадионов, все же разумнее отказаться от выделения 40 миллионов гривен, предусмотренных на софинансирование этих проектов, в пользу поддержки медицины. Для кого мы будем это все строить, если пандемия захлестнет область и покосит население?, - пишет депутат.

Юрий Кормышкин считает, что свободные остатки средств областного бюджета за 2019 год в сумме около 48 миллионов гривен необходимо направить на борьбу с коронавирусом.

— На поддержку медицины области нам как никогда ранее нужно направить максимальное количество средств. Думаю, никто не поспорит, что это наш главный приоритет на сегодняшний день. Хочу еще раз обратиться ко всем, от кого зависит решение этих вопросов. От инфекции не защитит депутатский мандат или должность. И при текущем положении дел в наших больницах сегодня, завтра, возможно, именно вам не хватит аппарата искусственной вентиляции легких для спасения жизни. Очень важно выступить единым фронтом и сделать все зависящее от нас, чтобы Николаевская область как можно спокойней пережила это трудное время! Кто согласен и поддерживает мою инициативу, прошу подключаться. Давайте делать это вместе. Репосты приветствуются!, - написал Юрий Кормышкин.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает, что средства государственной субвенции, предусмотренные на ремонт дорог, нужно направить на предотвращение распространения коронавируса в Николаевской области.