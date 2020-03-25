Министерства внутренних дел и цифровой трансформации разрабатывают нормативно-правовые акты и приложения, которые позволят с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию людей. Контролировать планируют инфицированных коронавирусом и тех, кто контактировал с такими.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина», пишет hromadske.

— Те лица, в отношении которых установлено, что они контактировали с теми, кто заболел коронавирусом, или те, кто уже болеет коронавирусом, чтобы они имели такие программы в своих телефонах, и мы могли контролировать, чтобы они не могли выходить из своего дома , где они занимаются самоизоляцией, - заявил Антон Геращенко.

Он также добавил, что подобные решения были реализованы в Польше и Южной Корее.

Министерство внутренних дел предложит правительству позволить Государственной пограничной службе передавать местным властям информацию о людях, которые пересекли границу и обязаны находиться на карантине, чтобы местные органы могли это контролировать.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин считает, что средства государственной субвенции, предусмотренные на ремонт дорог, нужно направить на предотвращение распространения коронавируса в Николаевской области.