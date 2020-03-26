Количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофической из-за неготовности медицинской системы.

Об этом вечером в среду, 25 марта, заявил министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении к украинцам, пишет Новое время.

— Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти, — сказал Илья Емец.

По словам главы Минздрава, украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако пока его распространение еще можно локализовать.

— По опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй — это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы — это госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам, — заявил Илья Емец.

Илья Емец подчеркнул, что «специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции».

— На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни, — сказал он.

Илья Емец сообщил, что инициирует создание в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, чтобы «снизить количество жертв».

— Я — кардиохирург. Сейчас организовываю борьбу с невидимым врагом — вирусом COVID-19. Терапевтические методы уже не спасут ситуации. Наш пациент — это вся Украина. Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно — хирургическими методами, как команда в операционной. Иначе жизни не будут спасены, — сказал Илья Емец.

Глава Минздрава также призвал украинцев выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге, ведь «только вместе мы сможем победить этого невидимого врага».

По состоянию на вечер среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев коронавируса SARS-CoV-2 (32 новых). Пять из них — летальные. Один пациент выздоровел.

Случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 15 областях и Киеве.