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Количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофической из-за неготовности медицинской системы.
Об этом вечером в среду, 25 марта, заявил министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении к украинцам, пишет Новое время.
— Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти, — сказал Илья Емец.
По словам главы Минздрава, украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако пока его распространение еще можно локализовать.
— По опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй — это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы — это госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам, — заявил Илья Емец.
Илья Емец подчеркнул, что «специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции».
— На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни, — сказал он.
Илья Емец сообщил, что инициирует создание в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, чтобы «снизить количество жертв».
— Я — кардиохирург. Сейчас организовываю борьбу с невидимым врагом — вирусом COVID-19. Терапевтические методы уже не спасут ситуации. Наш пациент — это вся Украина. Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно — хирургическими методами, как команда в операционной. Иначе жизни не будут спасены, — сказал Илья Емец.
Глава Минздрава также призвал украинцев выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге, ведь «только вместе мы сможем победить этого невидимого врага».
По состоянию на вечер среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев коронавируса SARS-CoV-2 (32 новых). Пять из них — летальные. Один пациент выздоровел.
Случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 15 областях и Киеве.
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Количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофической из-за неготовности медицинской системы.
Об этом вечером в среду, 25 марта, заявил министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении к украинцам, пишет Новое время.
— Мы фиксируем очаги вспышки эпидемии коронавирусной инфекции на территории Украины, которая стремительно распространяется. И эти цифры будут увеличиваться. Я всегда говорил и буду говорить людям правду: число жертв будет расти, — сказал Илья Емец.
По словам главы Минздрава, украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако пока его распространение еще можно локализовать.
— По опыту китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый — это профилактика, то есть не впустить вирус в страну. Европа и Украина не смогли этого сделать. Второй — это локализация катастрофы. Это удалось сделать Китаю. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции, чего не удается в Европе. Третий столп борьбы — это госпитальный, или этап лечения. К сожалению, мы должны констатировать: медицинская система Украины к нему не готова. По многим причинам, — заявил Илья Емец.
Илья Емец подчеркнул, что «специалисты контроля за эпидемией, вместе с представителями полиции, пограничниками, мобильными бригадами скорой помощи и другими службами еще могут остановить тотальное распространение инфекции».
— На третьем этапе я восстанавливаю клиническую вертикаль специалистов интенсивной терапии и реанимации. Эти специалисты в существующих, очень тяжелых условиях, могут уменьшить смертность от осложнений этой болезни, — сказал он.
Илья Емец сообщил, что инициирует создание в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавирусу, чтобы «снизить количество жертв».
— Я — кардиохирург. Сейчас организовываю борьбу с невидимым врагом — вирусом COVID-19. Терапевтические методы уже не спасут ситуации. Наш пациент — это вся Украина. Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно — хирургическими методами, как команда в операционной. Иначе жизни не будут спасены, — сказал Илья Емец.
Глава Минздрава также призвал украинцев выполнять все правила безопасности и заботиться друг о друге, ведь «только вместе мы сможем победить этого невидимого врага».
По состоянию на вечер среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев коронавируса SARS-CoV-2 (32 новых). Пять из них — летальные. Один пациент выздоровел.
Случаи заболевания COVID-19 уже обнаружены в 15 областях и Киеве.