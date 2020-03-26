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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, считает, что антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и представителей парламента.
О ходе дискуссии на расширенном совещании в парламенте на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба партии.
Приоритетными задачами должны стать обеспечение медицинских работников, защита людей пенсионного возраста и срочные антикризисные экономические меры.
— Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не столько о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов. П.Порошенко определил позицию «Европейской Солидарности» - антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и депутатов, приоритетом должна стать защита пожилых людей, медиков и защита экономики. Катастрофа происходит с компенсацией НДС, которая снова, как во времена Азарова, корректируется в ручном режиме. Мы категорически против снятия статей поддержки фермеров. Нужно вместе бороться с повышением цен, подорожанием продуктов. Государство должно защитить бедных и самых незащищенных, через создание фонда продуктового для стабилизации цен на самые необходимые продукты. Также Порошенко выступил с инициативой зеленого коридора и воздушного моста для поставок гуманитарной медицинской помощи для борьбы с короновирусом, - сообщает Ирина Геращенко.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины предлагает ВРУ внести изменения в государственный бюджет, лишив регионов денег субвенции социально-экономического развития и отменив финансирование местных выборов 2020.
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Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, считает, что антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и представителей парламента.
О ходе дискуссии на расширенном совещании в парламенте на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба партии.
Приоритетными задачами должны стать обеспечение медицинских работников, защита людей пенсионного возраста и срочные антикризисные экономические меры.
— Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не столько о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов. П.Порошенко определил позицию «Европейской Солидарности» - антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и депутатов, приоритетом должна стать защита пожилых людей, медиков и защита экономики. Катастрофа происходит с компенсацией НДС, которая снова, как во времена Азарова, корректируется в ручном режиме. Мы категорически против снятия статей поддержки фермеров. Нужно вместе бороться с повышением цен, подорожанием продуктов. Государство должно защитить бедных и самых незащищенных, через создание фонда продуктового для стабилизации цен на самые необходимые продукты. Также Порошенко выступил с инициативой зеленого коридора и воздушного моста для поставок гуманитарной медицинской помощи для борьбы с короновирусом, - сообщает Ирина Геращенко.
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины предлагает ВРУ внести изменения в государственный бюджет, лишив регионов денег субвенции социально-экономического развития и отменив финансирование местных выборов 2020.