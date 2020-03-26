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Министерство иностранных дел Украины осудило подписание Президентом России Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму.
Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.
— МИД Украины осуждает подписание 20 марта Указа Президента России № 201, который добавил Крым в перечень приграничных территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки. Подписание указа - это очередной незаконный шаг Москвы о присвоении объектов украинской государственной и частной собственности на территории незаконно оккупированного Крыма, грубое нарушение украинского законодательства и международного гуманитарного права, - отметили дипломаты.
В МИД подчеркнули, Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены Указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение.
— Призываем международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций, - добавили в министерстве.
Напомним, что за рубежом лечение от коронавируса проходят 13 украинцев.
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Министерство иностранных дел Украины осудило подписание Президентом России Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму.
Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.
— МИД Украины осуждает подписание 20 марта Указа Президента России № 201, который добавил Крым в перечень приграничных территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки. Подписание указа - это очередной незаконный шаг Москвы о присвоении объектов украинской государственной и частной собственности на территории незаконно оккупированного Крыма, грубое нарушение украинского законодательства и международного гуманитарного права, - отметили дипломаты.
В МИД подчеркнули, Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены Указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение.
— Призываем международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций, - добавили в министерстве.
Напомним, что за рубежом лечение от коронавируса проходят 13 украинцев.