Министерство иностранных дел Украины осудило подписание Президентом России Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей во временно оккупированном Крыму.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД.

— МИД Украины осуждает подписание 20 марта Указа Президента России № 201, который добавил Крым в перечень приграничных территорий РФ, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности земельные участки. Подписание указа - это очередной незаконный шаг Москвы о присвоении объектов украинской государственной и частной собственности на территории незаконно оккупированного Крыма, грубое нарушение украинского законодательства и международного гуманитарного права, - отметили дипломаты.

В МИД подчеркнули, Украина использует все возможности международного права и международных судебных инстанций для отмены Указа и привлечения России к ответственности и за это правонарушение.

— Призываем международное сообщество продолжать усиливать давление на государство-агрессора, в том числе путем введения санкций, - добавили в министерстве.

Напомним, что за рубежом лечение от коронавируса проходят 13 украинцев.